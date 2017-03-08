Медведев утвердил женскую национальную стратегию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин. Соответствующий документ, подготовленный министерством труда, размещен в среду, 8 марта, на сайте правительства.

Стратегию предполагается реализовать в два этапа: в 2017-2018 годах будут разработаны меры информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. В 2019-2022 годах предполагается осуществить шаги по улучшению положения женщин в экономической, социальной и культурной сферах.

Отмечается, что реализация стратегии будет осуществляться в рамках действующих государственных программ.

15 февраля стало известно о том, что Дмитрий Медведев пообещал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко утвердить Стратегию действий в защиту прав женщин в качестве подарка к 8 Марта. На встрече Медведева с Советом верхней палаты парламента Матвиенко напомнила, что документ поступил в кабинет министров еще в начале февраля.

