Сотрудник пятизвездочного отеля избил постоялицу до полусмерти

Постоялицу пятизвездочного отеля в Доминиканской Республике жестоко избил и, предположительно, изнасиловал сотрудник гостиницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в январе, но пострадавшая Лоуренс Дейли рассказала о случившемся только сейчас. По словам 51-летней женщины, они с мужем отдыхали в роскошном отеле Majestic Elegance в популярном туристическом курорте Пунта-Кана.

Дейли рассказала, что нападение произошло во вторую ночь отпуска, когда она прогуливалась по отелю и хотела сфотографировать луну. Мужчина в униформе сотрудника гостиницы напал на нее сзади и затащил в служебное помещение. В течение часа избивал и душил туристку, а затем бросил ее там же.

Супруг Лоуренс Кристофер Дейли начал искать жену и несколько раз подходил на ресепшен с заявлением о том, что она пропала. Однако охранники отказывались начинать поиски, предположив, что женщина напилась и заснула где-то на территории отеля.

В итоге ее обнаружили в подвале служебной комнаты в крайне тяжелом состоянии. Как рассказала пострадавшая, ей потребовалось лечение, поскольку нападающий выбил ей зубы, разорвал рот, сломал нос и нанес другие травмы. Однако Лоуренс Дейли не смогла разглядеть обидчика и до сих пор не помнит, изнасиловал он ее или нет. «Он определенно был одет в униформу отеля. Я поднимала глаза, но не могла разглядеть лица, потому что теряла сознание. Позже от его побоев у меня распухли глаза, и я уже ничего не видела», — пояснила пострадавшая.

По словам ее мужа, власти Доминиканы отказались расследовать это дело, заявив, что Лоуренс не подавала официальной жалобы. Кристофер Дейли опроверг эту информацию и сообщил, что они подали жалобу и должны были получить заключение полицейских в феврале, но так и не получили его. Кроме того, сотрудники Majestic Elegance заявили, что не несут ответственности за данный инцидент, поскольку женщина не смогла идентифицировать нападающего.

Лоуренс Дейли добавила, что обнародовала свою историю, чтобы помочь другим женщинам и предупредить туристов о том, чего можно ожидать от руководства и властей курорта, если они столкнутся с аналогичной ситуацией. К публикации она прикрепила несколько фотографий своего лица, на которых видны жуткие последствия нападения.

В феврале суд Сейшельских островов оправдал уборщика гостиницы, который обвинялся в изнасиловании российской журналистки Анны Карабаш. По словам Карабаш, инцидент произошел в мае 2017 года, когда она отдыхала в пятизвездочном отеле Six Senses Zil Pasyon. Сотрудник гостиницы пробрался в ее номер ночью и угрожал ей ножом.

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