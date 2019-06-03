Спецназовец дал советы по выживанию в массовой драке

Действующий сотрудник ГРУ рассказал, как выжить в массовой драке. Советы по выживанию он дал после того, как в подмосковном Путилкове был убит спецназовец Никита Белянкин, пишет «Московский комсомолец».

Офицер проанализировал видео с потасовкой и отметил, что Белянкин, вступившийся на улице за двух молодых людей, действовал на эмоциях. Из-за этого он допустил несколько ошибок, которые привели его к гибели. По словам эксперта, когда человек видит, что избивают беззащитного, он может перестать мыслить здраво.

«Самый главный совет — не лезть в толпу, которая начинается примерно от пяти человек», — сказал сотрудник ГРУ. Он подчеркнул, что в толпе включается стадное чувство, люди звереют и совершают «очень жестокие вещи». По словам офицера, Белянкин мог крикнуть, например, «шухер, полиция!», чтобы толпа разбежалась или хотя бы отвлеклась. Он также мог позвать прохожих на помощь, вызвать полицию или, если рядом есть автомобили, начать стрелять и бить по ним, чтобы привлечь внимание владельцев.

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Сотрудник ГРУ объяснил, что травматическое и любое огнестрельное оружие не очень эффективно в толпе. Им можно ранить несколько человек, но это только разозлит противников. Помимо этого, в массовой драке ни в коем случае нельзя падать — лежачего легко окружить и начать бить.

Из толпы нужно пытаться как можно скорее выбраться. Каким образом выбираться из потасовки, офицер рассказать не смог, так как эта информация закрыта для общего пользования. «Этими методами могут воспользоваться молодые люди во время митингов против полиции», — сказал спецназовец. Он посоветовал бить окруживших наотмашь в челюсть и в пах и убегать.

В итоге офицер выделил несколько основных правил: не лезть в толпу, привлекать внимание других людей, вызвать полицию, в толпе держаться на ногах и пытаться выбраться из потасовки.

Бывший ефрейтор ГРУ Белянкин, воевавший в Сирии, погиб 1 июня в массовой драке в Подмосковье от удара ножом в сердце. В связи с его гибелью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время разыскиваются несколько выходцев из Чеченской Республики, которые использовали малозначимый повод, чтобы начать драку с местными жителями.

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