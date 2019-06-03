Убийство бывшего спецназовца ГРУ в драке с чеченцами попало на видео

Массовая драка, в которой был убит ножом в сердце бывший ефрейтор спецназа ГРУ, ветеран боевых действий в Сирии 24-летний Никита Белянкин, попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как несколько человек окружили одного мужчину, который упал и остался лежать на асфальте.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по делу убийства Белянкина, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в Московскую область направлена группа сотрудников Главного управления криминалистики СКР, которые должны оказать практическую помощь коллегам в установлении личности подозреваемых, в том числе с использованием новейших научно-технических средств.
Ранее 3 июня сообщалось, что в связи с гибелью ефрейтора ГРУ возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По подозрению в причастности к преступлению разыскиваются несколько выходцев из Чеченской Республики, которые использовали малозначимый повод, чтобы начать драку с местными жителями.
«Пока конкретных подозреваемых у следствия нет, но уже известно, что сразу после произошедшего несколько участников драки выехали за пределы столичного региона. Сейчас оперативники устанавливают их личности и маршрут движения» — уточнил источник в правоохранительных органах.
Бывший ефрейтор ГРУ Белянкин, воевавший в Сирии, погиб от удара ножом в сердце в массовой драке в Подмосковье 1 июня. Он увидел, как десять человек избивали двоих мужчин и решил заступиться за них.