Убийство бывшего спецназовца ГРУ в драке с чеченцами попало на видео

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Массовая драка, в которой был убит ножом в сердце бывший ефрейтор спецназа ГРУ, ветеран боевых действий в Сирии 24-летний Никита Белянкин, попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как несколько человек окружили одного мужчину, который упал и остался лежать на асфальте.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по делу убийства Белянкина, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в Московскую область направлена группа сотрудников Главного управления криминалистики СКР, которые должны оказать практическую помощь коллегам в установлении личности подозреваемых, в том числе с использованием новейших научно-технических средств.

Ранее 3 июня сообщалось, что в связи с гибелью ефрейтора ГРУ возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По подозрению в причастности к преступлению разыскиваются несколько выходцев из Чеченской Республики, которые использовали малозначимый повод, чтобы начать драку с местными жителями.

«Пока конкретных подозреваемых у следствия нет, но уже известно, что сразу после произошедшего несколько участников драки выехали за пределы столичного региона. Сейчас оперативники устанавливают их личности и маршрут движения» — уточнил источник в правоохранительных органах.

Бывший ефрейтор ГРУ Белянкин, воевавший в Сирии, погиб от удара ножом в сердце в массовой драке в Подмосковье 1 июня. Он увидел, как десять человек избивали двоих мужчин и решил заступиться за них.

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