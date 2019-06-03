Отец убитого в драке спецназовца рассказал о его «патологической справедливости»

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин, погибший во время драки в деревне Путилково Московской области, всю жизнь боролся с несправедливостью и поэтому пошел в силовики. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал его отец Алексей Белянкин.

«[У него было] чувство патологической справедливости. Никогда не проходил мимо. И в Сирии то же самое, и везде», — сказал мужчина, добавив, что сын часто кого-то защищал.

По его словам, Белянкин мечтал служить в ГРУ. После учебы в кадетском корпусе военной разведки вошел в поисковый отряд «Эскадрон» и искал погибших в Великой Отечественной войне, после армии пошел в контрактники. «Всегда общался с военными людьми, как раз с разведчиками, со спецназовцами. Изъявил желание служить в бригаде 24-й ГРУ и поехал туда. Эта бригада работала в Сирии, и, соответственно, со своей бригадой он там и был больше полугода, восемь месяцев», — уточнил отец. Окончив службу, бывший ефрейтор планировал пойти в ОМОН или в уголовный розыск.

Белянкин погиб 1 июня, в ходе драки с десятью выходцами с Северного Кавказа в Подмосковье. Мужчина заступился за двух мужчин, которых те избивали. Ему был нанесен смертельный удар ножом в сердце. По данным следствия, его тело с проникающим колото-резаным ранением груди было найдено около жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личности нападавших устанавливаются.

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