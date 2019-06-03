Украине посулили мировое проклятие после разгрома памятника Жукову

Методы современных украинских последователей нацистов приведут страну к разгрому и «мировому проклятию», считает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит телеканал «Звезда» в понедельник, 3 июня.

«Остервенелая попытка кучки неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал», — сказал он, комментируя уничтожение бюста маршала Георгия Жукова в Харькове.

Накануне в Харькове на проспекте Петра Григоренко радикалы снесли бюст маршала и распылили слезоточивый газ. В результате трое полицейских получили химические ожоги глаз и попали в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Комментируя инцидент, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что памятник можно будет легко восстановить, а дружеские отношения между странами — нет.

«1-й Украинский фронт, которым командовал Георгий Константинович, сыграл решающую роль в разгроме бандеровских банд», — цитирует его Российская газета.

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