Впервые протестировано генетическое оружие

Ученые из Университета Мэриленда создали генетически модифицированный (ГМ) грибок, который выделяет токсин, убивающий малярийных комаров. Эффективность этого метода борьбы с носителями смертельно опасной инфекции была впервые протестирована вне лабораторных условий. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи внесли в грибок Metarhizium pingshaense гены, кодирующие активируемые кальцием калиевые ионные каналы и гибридный гексатоксин-Hv1a. Последний выделяют смертельно опасные австралийские воронковые пауки. Для испытания гибридного грибка, патогенного для комаров Anopheles coluzzii, была использована «Москитная сфера» — комплекс, построенный для имитации природной среды в Буркина-Фасо (Западная Африка). В этом регионе заболеваемость малярией в 2017 году составила 7,9 миллиона случаев.

«Москитная сфера» состояла из шести отсеков. В четырех из них, укрытых парниковой пленкой, находились постройки с телятами, растения для взрослых комаров и места для спаривания. Устойчивые к инсектицидам A.coluzzii были собраны для эксперимента в виде личинок из естественных мест обитания, а внутри отсеков насекомые достигли взрослой формы. Грибок был помещен на ткань, которую подвесили внутри «сферы».

Оказалось, что комары, подвергшиеся воздействию гибридного белка, умирали в 1,6 раза быстрее, чем от дикой формы M.pingshaense. Популяция насекомых гибла в течение 45 дней. При этом грибки менее видоспецифичны, чем метод генного драйва, с помощью которого вредные мутации распространяются внутри самой дикой популяции комаров с помощью ГМ-насекомых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!