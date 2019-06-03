Три АПЛ России всплыли во льдах Арктики

Головная атомная подлодка (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 (шифр «Ясень») и две стратегические субмарины «Тула» и «Новомосковск» проекта 667БДРМ («Дельфин») Северного флота в мае отработали всплытие в полыньях среди льдов Арктики, сообщает ТАСС.

Экипажи субмарин выполнили несколько практических исследований по применению оружия подо льдом. «Подводники отработали полный спектр задач подледного плавания, в том числе по поиску полыньи в заданном районе и всплытии во льдах», — сказали в пресс-службе флота.

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В мае начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что российские фрегаты проекта 11356, оставшиеся без украинских газотурбинных силовых установок, в полном объеме могут быть заменены корветами проекта 20386.

В апреле военный эксперт Максим Климов сообщил, что ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1».

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