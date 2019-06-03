Потасовка жителей Ингушетии с полиций Северной Осетии попала на видео

Жители Ингушетии устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов в Северной Осетии. Соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале опубликовал портал «Основа».

По информации издания, инцидент произошел около 9:00 в понедельник, 3 июня, на КПП-105, более известном как Черменский пост и расположенном на границе республик. Сообщается, что полицейские остановили для проверки автомобиль, который следовал из Ингушетии.

«Водителя и двух пассажиров попросили пройти стандартную процедуру регистрации, но те сначала наотрез отказались, а затем начали ругаться с постовыми», — говорится в материале.

Отмечается, что несколько мужчин спровоцировали потасовку и полиция была вынуждена применить силу. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как нападавших скручивают. Они были задержаны для дальнейших разбирательств.

Также известно, что жители Ингушетии принесли свои извинения. Местное МВД инициировало служебную проверку.

Контрольный пункт на восточной окраине селения Чермен Пригородного района Северной Осетии на границе с Ингушетией существует с 1975 года, в начале 1990-х он получил федеральный статус. КПП расположен в месте схождения четырех дорог: со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен — и находится в ведении МВД России, там несут службу сотрудники МВД по Северной Осетии.

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