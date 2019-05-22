Обеспокоенные восхождением осетин ингуши позвали на гору всех

Власти Ингушетии прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о готовящемся восхождении на Столовую гору, которое запланировали жители Северной Осетии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

Жителей Ингушетии призвали не поддаваться на провокации. «Работа по этому поводу проводится руководством Ингушетии и Северной Осетией — Аланией, выясняются причины появления такой информации», — говорится в сообщении. В ведомстве граждан призвали быть сдержаннее и не проявлять агрессию.

Министерство запланировало на июнь восхождение на гору. «Приглашаем к участию в мероприятии всех желающих граждан Российской Федерации, иностранных государств, в независимости от места их проживания, национальности и их конфессиональной принадлежности», — добавили в сообщении.

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Объявление о грядущем восхождении появилось в паблике «Новости Владикавказа» в Instagram. В сообщении говорилось, что двухдневный поход, организованный комитетами по туризму и делам молодежи Северной Осетии, запланирован на 8 и 9 июня. Его целью названы популяризация активного отдыха и развитие внутреннего туризма среди жителей республики.

Под постом появилось множество негативных комментариев, а в адрес организаторов начали поступать угрозы. В частности, пользователи призывали не пускать туристов на «святые ингушские земли». Инициативу властей Северной Осетии ингуши посчитали попыткой «застолбить гору за собой» и призвали молодежь организовать в эти дни собственное восхождение.

Ингуши считают гору священной, там располагается древнее святилище божества Мят-Сели, которого считали покровителем земледелия и плодородия, где вплоть до середины XIX века проходили народные ритуалы.

Столовая гора располагается преимущественно на территории Джейрахского района Ингушетии, по подножию северной стороны горы проходит граница с Пригородным районом Северной Осетии. Однако окончательно ее территориальная принадлежность до сих пор не определена.

Гора граничит с Пригородным районом, который несколько десятилетий является предметом территориальных споров двух республик. В 1944 году район отошел Северной Осетии, после распада СССР Ингушетия потребовала его назад. В итоге это вылилось в межнациональный конфликт с многочисленными жертвами с обеих сторон. Погасить его удалось только после введения в регион федеральный войск.

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