Ингуши возмутились восхождению осетин на гору

В социальных сетях разгорелся конфликт между жителями Северной Осетии и Ингушетии. Поводом для этого стало грядущее восхождение осетин на Столовую гору (Маьт Лоам) в Джейрахском районе Ингушетии. Сообщение о готовящемся походе появилось в паблике «Новости Владикавказа» в Instagram.

Восхождение запланировано на 8 и 9 июня. Его целью названы популяризация активного отдыха и развитие внутреннего туризма среди жителей республики. В горы зовут людей с опытом туристических походов, там запланирована ночевка. Организаторами выступают комитеты по туризму, делам молодежи, а также несколько туристических клубов и спасатели.

Под постом появились негативные комментарии. Один из подписчиков подчеркнул, что гора находится в Ингушетии, а граница с Пригородным районом проходит по северной стороне подножия. «Так что смотрите на нее, а взбираясь на нее, не забывайте, что вы там гости», — указал он. Другой комментатор подчеркнул, что осетин туда никто не звал. «Мы вас не приглашали, соседи, лучше сидите дома», — написал он. «Как же вам все-таки не стыдно, всю историю переписать хотите себе», — посчитал третий.

В адрес организаторов восхождения начали поступать угрозы, сообщает Telegram-канал «Осетия». Пользователи призывают не пускать туристов на «святые ингушские земли». Инициативу властей Северной Осетии ингуши посчитали попыткой «застолбить гору за собой» и призвали молодежь организовать в эти дни собственное восхождение.

Материалы по теме «Если Россия ослабнет, то запылает весь Кавказ» Бывший вице-премьер Сергей Шахрай об осетино-ингушском конфликте и войне в Чечне

Территориальная принадлежность самой горы до сих пор не определена, утверждает Telegram-канал «Главком РИ». «Ингушская сторона заявляет, что по всем документам гора в составе Ингушетии. Осетины приводят данные федеральной кадастровой службы, где указывается, что Столовая гора преимущественно расположена на территории Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Столовая гора располагается преимущественно на территории Джейрахского района Ингушетии, по подножию северной стороны горы проходит граница с Пригородным районом Северной Осетии. Вершина изображена на гербах Ингушетии и Владикавказа. Ингуши считают гору священной. Там располагается древнее святилище божества Мят-Сели, которого считали покровителем земледелия и плодородия, где вплоть до середины XIX века проходили народные ритуалы. Администрация Джейра­хского района регулярно организовывает восхождения, одно из недавних прошло в сентябре 2018 года.

Восточная часть Пригородного района, у которого стоит гора, до 1944 входила в состав Чечено-Ингушской АССР. После депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию эта территория перешла к Северной Осетии. В 1957 году репрессированные народы реабилитировали, но Пригородный район остался в составе Северной Осетии. После распада СССР Северная Осетия и Ингушетия стали самостоятельными республиками, но последняя требовала возвращения Пригородного района. В 1992 году это привело к вооруженным столкновениям с многочисленными жертвами с ингушской и осетинской сторон, разрешить конфликт удалось только после введения федеральных войск.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!