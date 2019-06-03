Забросившего сигнальный конус на крыло самолета сотрудника Шереметьево уволили

В аэропорту Шереметьево уволили сотрудника, забросившего сигнальный конус на крыло самолета. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В воскресенье, 2 июня, появилось видео, на котором мужчина в спецодежде несколько раз пинает конус. В один момент предмет залетает на крыло самолета. Работник понял, что не сможет достать его, и решил просто уйти. Изначально в аэропорту данную ситуацию никак не прокомментировали.
В мае в социальных сетях опубликовали кадры, на которых несколько людей со смехом наблюдают за посадкой горящего лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вероятно, с одной из камер наблюдения. Предположительно, на видео попали сотрудники аэропорта, однако позже в Шереметьево заявили, что работники аэропорта не имеют отношения к инциденту.