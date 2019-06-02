Сотрудник Шереметьево забросил сигнальный конус на крыло самолета и ушел

Говорит Москва / YouTube

Сотрудник московского аэропорта Шереметьево поиграл с сигнальным конусом и случайно забросил его на крыло стоящего рядом самолета. Видео с произошедшим опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видно, как мужчина в спецодежде несколько раз пинает конус. В результате тот залетает на крыло авиалайнера. Работник не может достать его и уходит.

В Шереметьево данную ситуацию пока не никак не прокомментировали.

В мае в социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено, как несколько людей со смехом наблюдают за посадкой горящего лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вероятно, с одной из камер наблюдения. Сообщалось, что предположительными участниками видео могут быть сотрудники аэропорта, однако позже в Шереметьево заявили, что его сотрудники не участвовали в инциденте.

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