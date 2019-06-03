Стало известно число участников фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

В Ставрополе на III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» Россию представят 1,5 тысячи студентов. Мероприятие пройдет с 4 по 9 июня, сообщает газета «Взгляд».

Всего в «Студенческой весне» примет участие 2,5 тысячи человек из 23 стран, среди которых Бразилия, Китай, Иран, ЮАР и Индия. Россию представят победители фестиваля «Российская студенческая весна» в 2019 году. По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислава Даванкова, в организации мероприятий примут участие более четырех тысяч культурных волонтеров. «Это и творческие коллективы и исполнители Ставропольского края, тысячный детский хор, студенты вузов и колледжей края», — сказал он и добавил, что к фестивалю присоединятся 600 кураторов, медиа-волонтеров и волонтеров-переводчиков.

Мероприятие будет приурочено к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах. Отмечается, что «Студенческая весна» станет крупнейшим крупнейшим международным молодежным мероприятием на территории России в текущем году.

«Важно отметить, что Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» во-второй раз проходит под эгидой ЮНЕСКО и вошёл в официальный план председательства Бразилии в БРИКС в 2019 году», – сказал Даванков.

На фестивале модераторами, экспертами и гостями станут порядка ста известных политиков, журналистов, известных общественных и культурных деятелей и официальных лиц зарубежных государств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru