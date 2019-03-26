Российские студенты получат сотни тысяч рублей

Около 3,5 тысячи студентов получили дипломы олимпиады «Я профессионал». Об этом во вторник, 26 марта, сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас 3472 человек стали дипломантами, из них 106 получили золотые медали», — сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Она добавила, что участниками конкурса стали жители всех регионов страны. Дипломы получили представители 75 регионов.

Все обладатели дипломов получат денежные призы: бакалавры — от 200 тысяч рублей, магистры — от 300 тысяч. Также им предоставят возможность поступить в ведущие российские вузы и пройти стажировки в крупнейших отечественных компаниях.

Олимпиада проходила с ноября 2018-го по март 2019 года. Ранее сообщалось, что от студентов поступило более 523 тысяч заявок. Это на 78 процентов больше числа регистраций прошлого года. Церемония награждения победителей состоится 2 апреля в Москве.

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