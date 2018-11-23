Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» завершилась с рекордом

На олимпиаду «Я — профессионал» поступило более 523 тысяч заявок. Это на 78 процентов больше числа регистраций прошлого года, сообщается на сайте проекта.

Около 303 тысяч регистраций поступило от девушек, примерно 220 тысяч — от юношей. Процентное соотношение составило 58 на 42, в прошлом году — 61 на 39. Более половины регистраций приходится на студентов в возрасте от 19 до 21 года.

«Уже второй сезон подряд больше всего заявок поступает на социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады. Интересно, что двукратный рост по сравнению с прошлым годом показали IT-направления – на них пришлось более 65 тысяч регистраций», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

В 2018–2019 учебном году олимпиада состоит из 54 направлений для студентов гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей. Победители получат денежные призы в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, а также стажировки в более 100 крупных государственных и частных компаний.

24 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады.

В прошлогодней олимпиаде приняли участие 295 тысяч человек. Дипломантами стали 2030 человек.

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