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Названы место и дата похорон погибшего спецназовца ГРУ

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Погибший в драке с чеченцами боец спецназа ГРУ Никита Белянкин будет похоронен 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Об этом рассказал друг убитого Иван Шуханов, передает ТАСС.

«Близкие родственники Никиты решили похоронить его на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14:00», — рассказал он.

Белянкин погиб в Подмосковье 1 июня в драке с десятью выходцами с Кавказа. Инцидент произошел в баре на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка, в которую вмешался Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит Белянкин. На допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении. Они добавили, что инцидент в баре подмосковного поселка случился на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей.

Личность убийцы Белянкина установлена — им, предположительно, оказался шашлычник Григор Оганян. 2 июня он вылетел в Ереван. В аэропорт предполагаемый преступник отправился сразу после драки в пивной.

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