Российская армия получит «Ярсы» и «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2019 года получат комплексы «Ярс» и «Авангард». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.

В ведомстве рассказали, что на боевое дежурство будут поставлены три ракетных полка комплекса «Ярс». Их получат ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Козельская ракетная дивизия получит две пусковых установки стационарного базирования, а дивизию под Оренбургом оснастят полком с комплексом «Авангард».

Также РВСН получат более 30 межконтинентальных баллистических ракет. В ведомстве отметили, что это позволит ракетным войскам лучше решать задачи ядерного сдерживания.

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Испытания комплекса «Авангард» были проведены в конце 2018 года по приказу президента Владимира Путина. В феврале 2019 года Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли. Тогда же госкомиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» (обозначение по договору СНВ — РС-24) был разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М». На вооружение ракетных войск стратегического назначения оружие поступает с 2009 года.

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