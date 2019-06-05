Ирландия захотела переманить американские компании у Трампа

Компании из США, сталкивающиеся с трудностями из-за торговой войны, могут регистрироваться в Ирландии, заявил министр финансов этой страны Паскаль Донохью, которого цитирует CNBC. Некоторые корпорации уже переносят свои штаб-квартиры на остров.

«Поскольку внимание к торговой политике президента [США Дональда] Трампа возросло, мы стали свидетелями того, что все больше международных инвесторов и компаний хотят быть здесь, в Ирландии», — отметил Донохью.

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По его словам, эту позицию премьер-министр Ирландии Лео Варадкар должен постараться донести до Трампа во время его визита, который начнется 5 июня. Ирландия привлекательна за счет того, что произведенная там продукция не попадает под повышенные пошлины, введенные Китаем, ЕС и некоторыми отдельными странами в отношении американских товаров.

Донохью отметил, что опасается влияния торговой войны на ирландскую экономику.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что рассчитывает вернуть американские компании в США и надеется, что введенные другими странами пошлины этому поспособствуют.

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