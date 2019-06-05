Площадь в Таллине отказались называть в честь Немцова

Таллинская комиссия по топонимике отказалась принимать предложение о переименовании площади Старой Гильдии в честь покойного российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщает ERR.

«Мы стараемся деполитизировать названия улиц, а также уменьшать число названий в честь лиц, не связанных с конкретным местом», — заявил заместитель председателя топонимической комиссии Ивари Раннама.

Он отметил, что в эстонском культурном пространстве уже сложилась определенная топонимическая практика, согласно которой приоритет отдается историческим названиям.

В конце мая депутат городской думы от «Партии реформ» Ээрик-Нийлес Кроссо предложил назвать одну из улиц или площадей Таллина в честь «большого друга Эстонии» Немцова. Его обращение было поддержано рядом оппозиционных депутатов. В качестве подходящего варианта они предложили площадь Старой Гильдии, находящуюся неподалеку от здания посольства России в Эстонии.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Российский суд признал виновными в убийстве бывшего офицера батальона МВД «Север» Заура Дадаева, Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шагита Губашевых, они получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему было предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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