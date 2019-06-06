Экс-финансиста отвечающей за секретные бункеры службы нашли мертвым в Москве

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая отвечает за командные бункеры для руководства страны, погиб в Москве спустя неделю после увольнения. Тело 55-летнего Андрея Кудряшова со следами падения с высоты было обнаружено под окнами дома, в котором находится квартира его сына, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в московской полиции и источник, близкий к Главному управлению специальных программ (ГУСП) президента.

Квартира в доме, рядом с которым Кудряшова нашли мертвым, находится на улице Окружной в московском районе Южное Тушино. Она была куплена в ипотеку незадолго до гибели мужчины. В ГУСП пройдет проверка по факту случившегося, утверждает источник.

Служба специальных объектов относится к Главному управлению специальных программ, которое курирует сеть секретных бункеров, тоннелей и других сооружений, расположенных по всей России, отвечает за их строительство, реконструкцию и функционирование.

5 апреля стало известно о смерти бывшего директора ФСБ и депутата Госдумы Николая Ковалева. Он скончался на 70-м году жизни. Спустя шесть дней в своем кабинете был найден мертвым помощник Ковалева Сергей Шамарин.

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