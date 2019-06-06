Крокодил-убийца утащил под воду мужчину и загрыз его

На Соломоновых островах крокодил загрыз мужчину. Об этом сообщает издание Solomon Times.

Вечером в воскресенье, 2 июня, мужчина отправился нырять и не вернулся. Его семья подняла тревогу, жители деревни начали искать пропавшего примерно в 11 вечера по местному времени.

Около двух часов ночи по местному времени им удалось обнаружить труп мужчины в пасти у крокодила. Сообщается, что длина рептилии составляла примерно два-три метра.

Крокодил-убийца терроризировал деревню и ранее: он крал у жителей свиней и собак и ел их.

Власти попросили местных жителей немедленно обращаться в полицию при виде крокодила.

В начале июня сообщалось об индийце, погибшем в пасти крокодила. Мужчина искупался в неположенном месте — он решил поплавать за пределами небольшой огороженной безопасной зоны.

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