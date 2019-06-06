Горбачева госпитализировали

Бывший президент СССР Михаил Горбачев находится в больнице. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам 88-летнего политика, в больнице он находится уже давно. Горбачев отметил, что по возможности он с помощью друзей работает, и добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.

О том, что Горбачев попал в больницу, сообщалось также в апреле этого года. Тогда сорежиссер фильма о бывшем президенте СССР Андрей Сингер рассказывал, что политик не очень хорошо себя чувствует.

Михаил Горбачев регулярно проходит медицинские обследования: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до распада страны в 1991-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!