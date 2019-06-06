Горбачев рассказал о своем самочувствии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации. Его слова в четверг, 6 июня, приводит НСН.

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось и довольно тяжело. Но сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его», — заверил 88-летний политик.

Его пресс-секретарь Владимир Поляков рассказал телеканалу «360», что Горбачева не госпитализировали, но в больницу он действительно заходил 6 июня. В тот момент, когда ему позвонили журналисты, политик пришел на процедуры.

«Возраст все-таки. Никаких криминальных катастроф», — добавил Поляков. Он также отметил, что Горбачев находится у себя в кабинете и занимается написанием книги.

О том, что Горбачев попал в больницу, сообщалось также в апреле этого года. Тогда сорежиссер фильма о бывшем президенте СССР Андрей Сингер рассказывал, что политик не очень хорошо себя чувствует.

Михаил Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.

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