Майор ФСБ сознался в убийстве и расплакался

Бывший майор ФСБ Павел Стерлягов расплакался перед присяжными после признания вины в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

Подсудимый выступил с последним словом на процессе, проходящем в Северо-Кавказском окружном военном суде.

По словам обвиняемого, он не собирался убивать потерпевшего.

«Хочу, чтобы судили честно. От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было», — сказал Стерлягов.

Его адвокат заявил, что офицер ФСБ хотел лишь «кольнуть» Макитова ножом в плечо, но тот пнул в пах или живот Стерлягова, поэтому нож попал в сердце потерпевшего.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Запись опубликовал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

@pchikov / Telegram

По данным «Медиазоны», 26 марта 2018 года служащие войсковой части №35690 из подмосковной Балашихи, относящейся к Центру специального назначения ФСБ России, прибыли на учения в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии. С собой у сотрудников спецслужбы были документы на вымышленные имена и огнестрельное оружие.

В предпоследний день командировки, 5 апреля, после учений 35-летний Павел Стерлягов вместе с сослуживцами смотрел футбол в кафе «Фрирайд» на поляне Азау. Там чекисты пили пиво, курили кальян и «назойливо пытались познакомиться с девушками».

Около полуночи офицеры вышли из кафе и направились к автостоянке, где была припаркована пассажирская «Газель». Рядом с ней стояли 27-летний балкарец Хусей Макитов, приехавший снять деньги в банкомате, а также хозяин машины и друг Макитова Алим Байдаев с женой. Сотрудники ФСБ решили воспользоваться «Газелью» как такси. Но местные отказались везти чекистов, в результате возникла перепалка и драка. В ходе нее Стерлягов нанес Макитову два удара ножом; один из них пришелся на область сердца и оказался смертельным. После драки сотрудники ФСБ покинули место происшествия и вернулись на базу.

Стерлягов обвинен в убийстве Макитова из хулиганских побуждений (пункт «и» части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство Алима Байдаева из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункт «и» части 2 статьи 105 УК РФ). Второй офицер, участвовавший в драке, проходит по делу в качестве свидетеля.

Подсудимый — мастер спорта по рукопашному бою, участвовал в спецоперациях, выезжал в командировку в Сирию, был ранен; награжден медалью «За отвагу».

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