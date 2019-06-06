«МегаФон» и Cinia через Арктику соединят оптиволоконом Европу и Азию

«МегаФон» и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали в Санкт-Петербурге соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с Петербургского международного экономического форума.

Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тысяч километров и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. Это заложено как в архитектуре маршрута — новый кабель будет идти по наиболее прямому пути из Европы в Азию, так и в применении самых передовых технологических решений в строительстве.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 километров между Германией и Финляндией. «МегаФон», в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптиковолоконных сетей на территории России и сопредельных государств — общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тысяч километров.

«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи — это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85 процентов мирового населения», — подчеркнул генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

«"МегаФон" рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы "МегаФона" как лидера цифровых возможностей — в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», — заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95 процентов мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200 процентов. Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.