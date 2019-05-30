«Мегафон» увеличил интернет-трафик на 27 процентов в I квартале 2019 года

В I квартале 2019 года каждый клиент «Мегафона» в среднем использовал 10,7 гигабайта интернет-трафика или на 27,6 процента больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца этого года, о которых «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

По мнению специалистов «Мегафона», клиенты компании все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые оператором: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. Этому способствовало дальнейшее развитие популярных сервисов и продуктов и обновление тарифной линейки «Включайся!». Маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся!» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту потребления услуг передачи данных и, соответственно, выручки от оказания данных услуг, считают в «Мегафоне».

В рамках реализации заявленной цифровой стратегии «Мегафона» все более значимым фактором роста как в клиентском, так и в корпоративном сегменте, становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая всевозможные решения в сфере дополнительных услуг (МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, МТМ-услуги), конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги информационно-коммуникационных технологий. Этому тренду также способствуют услуги, оказываемые компанией в рамках госпрограммы «Цифровая Экономика», такие как «Безопасный город» и «Умный город». В результате цифровая выручка за I квартал 2019 года выросла на 50,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка «Мегафона» выросла на 4,8 процента по сравнению с I кварталом прошлого года, достигнув 80,1 миллиарда рублей, при этом сервисная выручка увеличилась на 2,7 процента и составила 72,8 миллиарда рублей. Рост поддержан значительными темпами роста выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 8,1 процента и составила 25,1 миллиарда рублей. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста мобильной выручки оператора.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в I квартале 2019 года выросла на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 362 миллионов рублей благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsung и Apple. Оптимизация розничной сети позволила оператору стабилизировать и увеличить выручку от продажи оборудования.

Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2 процента по сравнению с прошлым годом до 35,2 миллиарда рублей. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 миллиарда рублей.

В I квартале «Мегафон» запустил масштабные сети NB-IoT в Свердловской области и Хабаровском крае для продвижения интернета вещей в России. Новыми точками на карте «Умной России» компании стали Сочи, города Калмыкии, Тульской и Рязанской областей, с руководством которых компания договорилась о долгосрочном сотрудничестве.

Стратегическое соглашение между «Городскими инновационными технологиями», крупнейшим игроком на рынке управления недвижимостью на Северо-Западе России, «Мегафоном» и «Нэт Бай Нэт» позволит сторонам приступить к развитию сферы ЖКХ на абсолютно новых технологических принципах, предусматривающих использование современных технологий в сфере жилищных услуг, повышение качества обслуживания и формирование новых стандартов в отрасли ЖКХ в России в результате автоматизации процессов управления жилой недвижимостью и внедрения решений «Цифровой управляющей компании».