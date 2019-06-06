Назарбаев рассказал о причинах отставки

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мое решение, которое принято в этом году, — это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», — заявил Назарбаев.

Бывший лидер Казахстана также поделился реакцией глав других государств на его решение. Он назвал ее «удивительной» и счел, что «снова всем показал пример того, как надо решать вопрос транзита власти».

Ранее, в июне, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что видит смысл смены власти в стране в возможности советоваться с Назарбаевым. «Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски», — подчеркнул он.

19 марта Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

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