Первая операция по QR-коду с помощью СБП прошла через «Русский Стандарт»

На Петербургском международном экономическом форуме была проведена первая тестовая операция по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП) на стенде платежной системы «Мир». Покупка с использованием QR-кода прошла через банк «Русский Стандарт», выступающий эквайрером, при технической поддержке компании INPAS. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня по всему миру растет популярность сервисов оплаты с помощью QR-кода, и мы уверены, что внедрение с2b-платежей позволит расширить функционал системы и возможности всех ее участников. Прежде всего за счет внедрения механики QR-кода пользователи получат еще один вариант удобной оплаты в торговых точках, который разнообразит клиентский опыт как получателя, так и отправителя платежа. Благодаря специальным, более выгодным по сравнению с другими безналичными формами расчета, комиссиям для торгово-сервисных предприятий c2b-переводы также будут способствовать развитию рынка эквайринга, что в целом позитивно повлияет на рост доли безналичных платежей в России», — прокомментировал новость генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

«Банк "Русский Стандарт" стремится внести максимальный вклад в развитие российского рынка бесконтактных платежей и гордится тем, что первым из российских банков обеспечил возможность проведения операций по QR-коду через СБП. Появление нового сервиса значительно снизит стоимость эквайринга для торгово-сервисных предприятий, а простым покупателям будет легко и удобно оплачивать покупки, даже если у них нет банковской карты», — подчеркнул председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов.

Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России, Национальная система платежных карт является операционным, платежным и клиринговым центром системы. Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода необычайно проста и напоминает другие сервисы бесконтактных платежей. Покупатель выбирает оплату через СБП, затем сканирует QR-код с помощью своего мобильного банка на смартфоне и подтверждает оплату в приложении. Деньги со счета физического лица поступают на счет юридического лица практически сразу после совершения покупки.

