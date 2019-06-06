Опровергнут популярный миф о здоровом образе жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что для снижения риска ранней смерти у пожилых женщин достаточно делать около пяти тысяч шагов в день, а не десять тысяч, как считалось ранее. Более того, после 7500 шагов дополнительное преимущество от долгой прогулки может быть сведено к нулю. Об этом сообщает издание Fox News.

В исследовании, которое продлилось четыре года, приняли участие 16 741 женщина в возрасте от 62 лет до 101 года. Испытуемые носили с собой трекеры для измерения ежедневного количества шагов и скорости в течение недели. Добровольцы также сообщили о своем образе жизни, рационе питания и истории болезни. В течение всего периода исследования умерли 504 женщины.

Оказалось, что у женщин, которые в среднем делали около 4400 шагов в день, уровень смертности был значительно ниже, чем у тех, кто вел более пассивный образ жизни. Самый хороший результат был у тех, кто проходил 7500 шагов, однако те, кто часто достигал рекомендуемого максимума в десять тысяч шагов, не имели никаких дополнительных преимуществ.

Как отмечают исследователи, количество в десять тысяч шагов на самом деле взято не из результатов научно-исследовательских работ, а из материалов японской маркетинговой кампании 1960-х годов. В то же время ученые допускают, что максимальные показатели по количеству шагов могут хорошо сказаться на самом качестве жизни.

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