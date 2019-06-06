Экс-сотрудницу МВД затравили за откровенные снимки для акции против абортов

Бывшая сотрудница МВД России Виктория Сорокина попала под шквал критики после появления в социальных сетях ее откровенных снимков. Сама девушка в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» написала, что сделала эти фотографии для привлечения внимания к правозащитной акции.

По ее словам, акция была запущена после того, как в американском штате Алабама ввели запрет на аборты даже после изнасилования или инцеста. Виктория добавила, что сейчас работает за рубежом. «Я с честью проносила свой мундир шесть лет <...> Служите достойно на благо всеобщего мира и порядка. Независимо от того, в какой вы стране и на каком языке говорите», — заключила девушка.

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Травля Сорокиной началась после появления в интернете ее фотографий в купальнике и с едва прикрытой грудью. Автор поста назвал девушку новоиспеченным сотрудником полиции и выпускницей столичной академии МВД.

В конце мая депутат Курганской областной думы от Единой России Олег Колташов снялся в откровенной фотосессии и опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте. В комиссии партии по этике парламентарию напомнили о публичном характере социальных сетей.

В марте в сети появились откровенные снимки педиатра из Ивановской области Анастасии Орловой. Интернет-пользователи не оценили поступок девушки и устроили ей травлю. Сама врач заявила, что показывала снимки родителям своих пациентов и тем понравилось.

15 мая законодательное собрание американского штата Алабама одобрило закон о запрете абортов, не делающий исключений для случаев изнасилования и инцеста. Врачам, осуществившим такую операцию, может грозить от 10 до 99 лет тюремного заключения. Женщин, прервавших беременность, наказывать не собираются. Это самый строгий из подобных законов в США.

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