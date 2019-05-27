Депутат устроил полуобнаженную фотосессию и пожаловался на непонимание

Снявшийся в откровенной фотосессии депутат Курганской областной думы от «Единой России» Олег Колташов раскритиковал журналистов, которые не оценили его снимки. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 27 мая.

«Может, авторы статей имеют недостаточный культурный уровень? Не видели картин Микеланджело, они далеки от древней символики», — сказал он.

На вопрос о том, что вдохновило его на фотосессию, Колташов процитировал стихотворение Иосифа Бродского «Посвящение N»: «Вот я стою в распахнутом пальто». Парламентарий добавил, что всем его подписчикам фотографии понравились.

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Комментируя откровенные фото однопартийца, ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко напомнил о публичном характере социальных сетей. По его словам, которые передает РИА Новости, необходимо взвешивать свои публикации. При этом оценивать фотографии с эстетической точки зрения должна супруга Олега Колташова, отметил он.

Фото с обнаженным торсом депутат разместил в своем Instagram-аккаунте в понедельник утром. Пост он подписал «По мотивам "Новые стансы к Августе"». Местные СМИ посчитали фотосессию неожиданной. «В Зауралье депутат выложил в Instagram неожиданную фотосессию о душевном одиночестве», звучит заголовок на портале 45.ru.

50-летний Колташов был избран в думу Зауралья от 15-й Белозерской региональной группы (Белозерский, Варгашинский, Шатровский район). В облдуме входит в состав комитетов по бюджету, финансовой и налоговой политике и по экономической политике.

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