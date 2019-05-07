Появилось видео перепалки стрелявшего из автомата депутата с полицией

После стрельбы из охолощенного автомата на улице в Камышлове Свердловской области депутат Госдумы Дмитрий Ионин вступил в перепалку с приехавшими на вызов полицейскими, обвинил их в коррупции и отказался ехать в отделение, потому что у него депутатская неприкосновенность. Видеозаписи с места инцидента, сделанные сотрудниками МВД, опубликовало издание Znak.com на своем канале в YouTube.

Znak.com

В первом ролике показан сам момент стрельбы. Эти кадры ранее уже появлялись в соцсетях. На следующих записях возмущенный депутат общается с полицией на повышенных тонах, грозится им генпрокуратурой, говорит, что он депутат, и возмущается, что полицейская машина заблокировала его автомобиль и не дает ему уехать. На других кадрах полицейский собирает гильзы у фонтана, а Ионин говорит, что их подкинули. Также он заявляет, что силовикам якобы дали взятку за его задержание.

В ответ на публикацию видео депутат написал в своем Facebook, что МВД пытается ему «репутационно нагадить». По его мнению, он уже некоторое время был в разработке силовиков, и добавил, что собирается прийти к следователю на допрос, несмотря на свою неприкосновенность.

По факту стрельбы возбуждено дело о хулиганстве (статья 213 УК), пока в нем нет фигурантов. В рамках дела обыски прошли в ресторане, возле которого все произошло, а также в доме помощника Ионина Павла Грибкова и его родственников.

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