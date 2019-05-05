Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

В региональном главке МВД ситуацию комментировать не стали. Там пояснили, что воздержатся от заявлений до тех пор, пока не завершатся все проверки по факту инцидента.

5 мая в интернете появился ролик, на котором Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Он написал в соцсетях, что готов взяться и за пушку, если это поможет привлечь внимание к ситуации вокруг обманутых дольщиков. При этом он заявил, что готов понести ответственность и выразил мнение, что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».

Позднее политик пояснил, что инцидент, запечатленный на появившемся в сети видео — «это не стрельба», так как он использовал охолощенное оружие, которое лишь издает звуки выстрелов. По его словам, автомат был приобретен для дальнейшей передачи «Юнармии».

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