В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность. Таким мнением поделился председатель думской комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба, передает в воскресенье, 5 мая, ТАСС.

По его словам, указанный инцидент будет рассмотрен комиссией, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения.

«Ответственность, которая грозит депутату Ионину по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем то решение, которое вынесет комиссия», — отметил собеседник агентства, добавив, что действия политика могут быть рассмотрены в рамках Уголовного кодекса.

Аршба добавил, что в настоящий момент обстоятельства произошедшего изучают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Ионин заявил, что стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов. Он подчеркнул, что инцидент, запечатленный на появившемся в сети видео — «это не стрельба».

До этого в сети появилось видео, на котором депутат Госдумы стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позднее политик заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».

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