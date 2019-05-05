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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин заявил, что стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов, передает РБК.

По словам политика, инцидент, запечатленный на появившемся в сети видео — «это не стрельба».

Ионин объяснил, что охолощенный автомат был приобретен для дальнейшей передачи «Юнармии». Во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области его помощник дал ему оружие и показал документы, свидетельствующие о том, что оно стреляет холостыми. Тогда Ионин решил проверить, как из таких автоматов играют в «Зарницу».

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позднее политик заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей». На своей странице в соцсети он написал, что «готов в следующий раз стрелять из пушки» ради привлечения внимания к проблеме обманутых дольщиков.

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Предыстория: Депутат Госдумы пострелял из автомата во дворе и пригрозил взяться за пушку
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