Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин заявил, что стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов, передает РБК.

По словам политика, инцидент, запечатленный на появившемся в сети видео — «это не стрельба».

Ионин объяснил, что охолощенный автомат был приобретен для дальнейшей передачи «Юнармии». Во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области его помощник дал ему оружие и показал документы, свидетельствующие о том, что оно стреляет холостыми. Тогда Ионин решил проверить, как из таких автоматов играют в «Зарницу».

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позднее политик заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей». На своей странице в соцсети он написал, что «готов в следующий раз стрелять из пушки» ради привлечения внимания к проблеме обманутых дольщиков.

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