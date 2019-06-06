Андрей Воробьев подписал ряд агропромышленных инвестиционных соглашений

В агропромышленном комплексе Подмосковья будет создано около 2 тысяч рабочих мест. Это предусмотрено соглашениями о реализации крупных инвестпроектов, подписанными 6 июня губернатором области Андреем Воробьевым в ходе ПМЭФ-2019.

В частности, документ предусматривают что в Ступине к концу 2021 года построят завод по производству пастеризованного молока, кефира, творога, йогуртов, сметаны, сливок, мягких сыров и сыворотки. Проект реализует компания «ЭкоНива-АПК Холдинг». Инвестиции в проект составят 36 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит открыть 700 рабочих мест. Для обеспечения завода молоком также построят 2 животноводческих комплекса (объем инвестиций около 6 миллиардов рублей).

«Мы в прошлом году подписали соглашение о строительстве двух молочных ферм на 3300 коров дойного стада и уже приступили к реализации проекта. Следующий шаг — построим один из самых крупных в России молочных заводов, будет перерабатываться 2 тысячи тонн молока в сутки», — рассказал гендиректор компании Штефан Дюрр.

Также на форуме было подписано соглашение о строительстве компанией Marubeni Corporation тепличного комплекса в Электростали, где будет круглогодично выращиваться клубника. Проект обсуждался во время роуд-шоу подмосковной делегации в Японии и встречи Андрея Воробьева с губернатором японской префектуры Хоккайдо. Планируется создать около 1,2 тысячи рабочих мест, инвестиции — более 7 миллиарда рублей. «Роль японской компании в данном проекте: детальное проектирование, поставка оборудования, обучение выращиванию по японским технологиям и инвестирование», — сказал глава представительства Marubeni Corporation в Москве Минэдзаки Наотака.

В Подмосковье также построят завод по производству заменителей грудного молока в соответствии указом президента РФ по импортозамещению. Смеси будут производиться на основе коровьего молока с местных ферм и агропредприятий. Правительство МО предоставит поддержку в виде возмещения части прямых затрат, льготного кредитования, налоговых преференций. Объем инвестиций составит 8,7 миллиарда рублей, для предприятия будет создано 200 рабочих мест. Завод запуститят в конце 2021 года.

В присутствии Андрея Воробьева и представителей из Китая на ПМЭФ был также подписан меморандум о создании «Агрохаба Евразия» — транспортно-логистического комплекса в Наро-Фоминске, оптово-распределительного центра и индустриального парка.