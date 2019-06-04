Два участника медкластера Подмосковья получат миллионные гранты

Два участника медико-технического кластера Подмосковья получат гранты на общую сумму в 26 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 июня.

«Резиденты успешно реализуют инновационные проекты на территории ОЭЗ "Дубна"» — рассказал он.

Хромов утончил, что средства пойдут на закупку новых станков и оборудования, в результате российские и зарубежные лаборатории получат новые эффективные приборы для цитологической и гистологической диагностики.

23 мая зампред сообщил, что на базе региональных предприятий «Оболенское» и «Биннофарм» создадут один из крупнейших фармхолдингов в России. В проект уже инвестировано около трех миллиардов рублей, рассказал он.

Ранее создание фармкластера анонсировал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, Подмосковье располагает большими возможности в сфере производства фармацевтической продукции.

