Новое фармацевтическое предприятие открылось в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт линии производства на новом фармацевтическом предприятии на территории поселения Оболенск городского округа Серпухов. Об этом Ленте.ру рассказали в пресс-службе областного правительства.

«У инвесторов есть планы по расширению, по дальнейшим инвестициям. В Оболенске развивается фармкластер, в Пущине также откроем кластер, куда войдут 7-10 современных предприятий», — сказал Воробьев.

Он добавил, что 35-40 процентов выпуска продукции на новом заводе является прямым импортозамещением. В проект инвестировано около трех миллиардов рублей, уточнил глава региона.

В свою очередь, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, который также присутствовал на открытии завода, отметил его технические возможности.

«Новый завод создавался в соответствии со всеми международными стандартами, поэтому обладает необходимыми возможностями для производства готовых лекарственных твердых форм – это и таблетки, и капсулы, и саше», — рассказал он.

По его словам, благодаря запуску производства на территории Подмосковья, многие лекарственные препараты станут доступнее для россиян. Сергей Цыб подчеркнул, что власти будут и дальше развивать это направление промышленности, так как оно обладает большим потенциалом.

В настоящее время на предприятии работают 130 человек, всего планируется создание 350 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.