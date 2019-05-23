Крупный фармхолдинг создадут в Подмосковье

Один из крупнейших фармхолдингов России создадут на базе двух производств Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 мая.

По его словам, общая сумма инвестиций в проект составила почти три миллиарда рублей. На эти средства усовершенствуют технологические возможности предприятий «Оболенское» и «Биннофарм».

Дополнительные инвестиции будут направлены в новые технологии производства, говорится на сайте областного правительства

8 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт линии производства на фармацевтическом предприятии на территории поселения Оболенск. Тогда же он анонсировал появление на его базе фармкластера. По его словам, многие медикаменты, выпускаемые на заводе, заменят импортные аналоги.

