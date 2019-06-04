Масштабный экофлешмоб прошел в Подмосковье

Танцевальный флешмоб по случаю Дня защиты окружающей среды прошел в 19 муниципалитетах Московской области. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природопользования региона во вторник, 4 июня.

В мероприятии, которое состоялось на центральных площадях городов и поселений Подмосковья, приняли участие более трех тысяч человек. Они исполнили танец под песню «Мудрые деревья».

«Формат флешмоба выбран организаторами не случайно. Он позволяет в оригинальной форме привлечь внимание людей к теме охраны окружающей среды. (...) «Важно понимать, что от того, насколько каждый из нас бережно относится к окружающей среде, настолько чистым будет наше будущее», - добавляется в материале», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопросам экологии в регионе уделяются большое внимание. Он напомнил, что Подмосковье одним из первых регионов внедрило экологический стандарт обращения с отходами. Кроме того, по его поручению усилена с экоактивистами. По мнению губернатора, необходимо говорить об экологических проблемах и способах и решения.