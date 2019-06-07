Непослушные псы спасли хозяев от мучительной смерти

В американском штате Теннесси две собаки предупредили своих владельцев о ночном пожаре и спасли им жизнь. Об этом сообщает информационный портал WRCBTV.

В среду, 5 июня, около четырех часов утра по местному времени, в одном из домов округа Уилсон начался пожар. Владельцы дома, Рэнди Гримзли (Randy Grimsley) и его жена, спали, когда одна из их собак по кличке Мэгги (Maggie) начала лаять, а другой пес, Морган (Morgan) крутился у двери и «шумел».

Мужчина проснулся и решил, что животные просятся гулять, а затем заметил языки пламени на террасе. Он разбудил жену, взял собак и покинул здание.

«Моя жена дрессировала их как терапевтических собак, поэтому им было запрещено лаять дома», — объяснил Гримзли. Он отметил, что животные спасли им жизнь.

Пожар полностью уничтожил их дом. Красный Крест связался с американцами и предложил им временное жилье.

Причиной пожара, предположительно, стало самопроизвольное возгорание фейерверков в гараже.

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