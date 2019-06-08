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Черчесов оценил разгромную победу сборной России над Сан-Марино

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Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит «Матч ТВ».

Черчесов посчитал, что историческая победа — не главное для российских футболистов. По его мнению, команда правильно действовала на поле и воспользовалась своими моментами. Отдельно наставник отметил выступление форварда Артема Дзюбы, который выполнил все установки и как игрок, и как капитан.

Тренер также рассказал о поддержке трибун. «Был великолепный полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию», — подытожил он.

Встреча против Сан-Марино завершилась со счетом 9:0. Победа стала крупнейшей в истории сборной России.

После трех матчей отборочного турнира российская команда набрала шесть очков и пока располагается на первом месте в группе I. Следующим соперником сборной России станет Кипр. Встреча пройдет 11 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

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