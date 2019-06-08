Вице-губернатор Подмосковья рассказала о летней программе региона

Летний сезон-2019 в Московской области будет богат на события. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Она напомнила, что в регионе запустили проект «Лето в Подмосковье» — для гостей и жителей области подготовили туристические маршруты и специальные мероприятия, которые объединены под брендом «Подмосковные вечера».

«В июне пройдет традиционный фестиваль Чайковского, ждем любителей музыки в Клину. Отмечу и «Славянское подворье». Есть еще большой блок гастрономических мероприятий», — уточнила Виртуозова.

Также вице-губернатор анонсировала гастрофест, который пройдет 11 августа в деревне Мураново Пушкинского района. На нем будет представлено в том числе любимое варенье классика – из крыжовника на водке. В программе не только еда, но и разнообразные мастер-классы.

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