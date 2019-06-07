В Подмосковье улучшился инвестиционный климат

Подмосковье поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ и заняло седьмое место. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в пятницу, 7 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конкуренция между регионами высокая — чтобы сохранить позицию нужно прибавить минимум четыре балла в рейтинге. Попасть в двадцатку в этом году для регионов было сложнее, чем в прошлом», — сказала она на полях Петербургского международного экономического форума.

При составлении рейтинга учитываются качество предоставления государственных услуг, эффективность институтов для бизнеса, уровень развития инфраструктуры и поддержки малого предпринимательства. В 2018 и 2017 годах Московская область была на девятой позиции.

В апреле министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан сообщил, что за последние пять лет в Подмосковье было инвестировано около трех триллионов рублей.

О необходимости улучшения инвестиционного климата в Подмосковье неоднократно говорит губернатор Андрей Воробьев. По его инициативе в области был веден так называемый золотой стандарт взаимодействия с предпринимателями, в рамках которого предусмотрены различные налоговые послабления.