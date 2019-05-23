Воробьев отметил эффект от инвестирования в индустриальные парки

Индустриальные парки Московской области доказали свою эффективность в привлечении инвестиций, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 мая.

«Мы видим, что инвестиции в устройство индустриальных парков, что делал Китай, делает Чехия, дают феноменальный эффект. В Дмитрове мы в 20 гектаров инвестировали 900 миллионов только в первый год, мы заполнили всю эту территорию сырным кластером, инвестиции — три миллиарда», —сказал Воробьев в ходе Столыпинского форума.

Он добавил, что в создание индустриального парка «Есипово» инвесторы вложили четыре миллиарда рублей, а эффект оценивается в 50 миллиардов рублей.

Губернатор неоднократно говорил о необходимости привлечения новых инвестиций. По его словам, в области специально был разработан так называемый золотой стандарт, в рамках которого каждому инвестору предлагаются выгодные форматы взаимодействия.

9 апреля сообщалось, что инвестиции в основной капитал Подмосковья частного и государственного сектора за последние пять лет составили около трех триллионов рублей.