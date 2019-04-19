Подмосковье усилит сотрудничество с французскими регионами

Власти Подмосковья пригласили медицинские организации французского региона Овернь - Рона - Альпы открыть медицинские центры на территории области, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов в ходе роуд-шоу во Франции. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 апреля.

«Очень многие жители были бы заинтересованы в наличии французских медицинских центров в Подмосковье», — сказал Хромов.

Он также рассказал, что правительство области и региональный Совет Овернь-Рона-Альпы планируют подписать соглашение о сотрудничестве в ближайшее полгода.

«Московская область и регион Овернь-Рона-Альпы станут генеральными партнерами в проведении совместных исследований, совместного развития приоритетных секторов экономики, начиная от сельского хозяйства, заканчивая космосом и авиастроением», — пояснил он.

Также предполагается взаимодействие в туристическом и образовательном секторах, в частности речь идет об обмене студентами. Документ уже прошел необходимые согласования, добавил Хромов.

Кроме того, Подмосковье и регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег будут обмениваться опытом в сфере «умных городов». Зампред подчеркнул, что регион имеет собственные наработки в области цифровизации.