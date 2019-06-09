Вечно опаздывающий игрок вновь задержался и настроил против себя «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку, из-за чего он может быть продан. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство команды недовольно поведением футболиста. Оно поставило Дембеле ультиматум: либо игрок меняет свое отношение к рабочему процессу, либо он будет продан.

Боссы «Барселоны» не в первый раз конфликтуют с французским игроком из-за его дисциплины. В ноябре прошлого года сообщалось, что Дембеле грозит отстранение от первой команды из-за постоянных опозданий. Отмечалось, что полузащитник испытывает проблемы с адаптацией и не общается с партнерами.

В конце мая стало известно, что Дембеле может стать частью сделки по переходу в «Барселону» нападающего ПСЖ Неймара. Француз играет в Испании с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 Дембеле сыграл в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

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