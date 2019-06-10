Звезда сериала «Во все тяжкие» раскритиковал Трампа за его отношение к СМИ

Американский актер Брайан Крэнстон, известный по роли учителя химии Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отношение к СМИ во время своей речи на церемонии награждения победителей театральной премии «Тони». Об этом сообщает издание Variety.

«Медиа — не враг народа. Демагогия — это враг народа», — заявил актер, ссылаясь на частые твиты Трампа о «фейковых новостях» и «коррумпированных медиа». Крэнстон отметил, что посвящает свою речь журналистам со всего мира, работающим в различных медиа.

За кулисами артист добавил: «Абсурдно думать, что СМИ — враг народа». «Восприятие истины часто важнее истины, потому что, если люди верят во что-то, то на самом деле не имеет значения, правда это или нет, — люди же верят», — отметил он. В заключение Крэнстон добавил, что важно не делать врагами тех, чья точка зрения отличается от нашей собственной.

Ранее в январе стали известны имена актеров «Во все тяжкие», которые появятся в полнометражном фильме, снятом по мотивам сериала.

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