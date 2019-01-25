Стали известны подробности продолжения «Во все тяжкие»

Раскрыты имена актеров «Во все тяжкие», которые появятся в полнометражном фильме по мотивам сериала. Об этом сообщает портал Revenge of the Fans.

Отмечается, что в картине примут участие такие звезды, как Брайан Крэнстон, Кристен Риттер, Джонатан Бэнкс, Джесси Племонс, Чарльз Бэйкер, Мэтт Джонс, Роберт Форстер, Тесс Харпер и Кевин Ранкин. Ранее было объявлено, что одну из главных ролей исполнит Аарон Пол.

Далее идут спойлеры.

Первые три имени в списке сильно удивили поклонников шоу и заставили гадать, как создатели проекта возродят их героев. Персонаж Джонатана Бэнкса Майк был убит в пятом сезоне. Героиня Кристен Риттер Джейн Марголис умерла во втором сезоне, захлебнувшись рвотой во сне. Последний эпизод «Во все тяжкие» завершился смертью Уолтера Уайта, которого сыграл Брайан Крэнстон.

Поскольку сюжет киноленты будет строиться вокруг истории Джесси Пинкмана, журналисты предположили, что умершие персонажи появятся в его воспоминаниях. По другой версии Майка, Джейн и Уолтера покажут в качестве видений Джесси.

В ноябре 2018 года стало известно, что по мотивам сериала снимут двухчасовой фильм под рабочим названием «Гринбрайер». Над ним будет работать создатель и продюсер «Во все тяжкие» Винс Гиллиган. О дате выхода картины пока не сообщается.

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